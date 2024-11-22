«Каток будет катиться»: Военные эксперты огласили перспективы ВС РФ на декабрь

К концу года Армия России возьмёт Курахово в ДНР и Купянск в Харьковской области. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил военный эксперт Сергей Ищенко. Он допустил, что ВС РФ даже выйдут на подступы к Красноармейску (украинское название — Покровск).

«Я думаю, что к концу года Курахово мы возьмем. Так же как и Купянск возьмём. Предполагаю, что выйдем на подступы к Покровску. Но там сопротивление будет ожесточённое, учитывая значение Покровска. Я думаю, что там понадобится ещё некоторое время. Но в целом каток будет дальше катиться в западном направлении», — сказал Ищенко.

Другой военный эксперт, Виктор Литовкин, считает, что ситуация может резко измениться, поэтому никаких прогнозов давать не стоит. Однако сейчас российская армия движется к административным границам ДНР и освобождает населённые пункты на этой территории.