«Каток будет катиться»: Военные эксперты огласили перспективы ВС РФ на декабрь
Военный эксперт Ищенко: К концу года Россия возьмёт Курахов и Купянск в ДНР
К концу года Армия России возьмёт Курахово в ДНР и Купянск в Харьковской области. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил военный эксперт Сергей Ищенко. Он допустил, что ВС РФ даже выйдут на подступы к Красноармейску (украинское название — Покровск).
«Я думаю, что к концу года Курахово мы возьмем. Так же как и Купянск возьмём. Предполагаю, что выйдем на подступы к Покровску. Но там сопротивление будет ожесточённое, учитывая значение Покровска. Я думаю, что там понадобится ещё некоторое время. Но в целом каток будет дальше катиться в западном направлении», — сказал Ищенко.
Другой военный эксперт, Виктор Литовкин, считает, что ситуация может резко измениться, поэтому никаких прогнозов давать не стоит. Однако сейчас российская армия движется к административным границам ДНР и освобождает населённые пункты на этой территории.
«Мы движемся к самому крупному городу, который освободим сегодня. Это Краматорск. Когда мы освободим Краматорск, практически освободим территорию Донецкой Народной Республики. Это будет важный этап в проведении военной операции», — заявил Литовкин.
Ранее в ДНР заявили, что ВСУ терпят полное фиаско. В Британии признали, что на Украине может обрушиться фронт, если российские войска продолжат активно продвигаться в зоне боевых действий. Именно из-за этого президент США Джо Байден за два месяца до окончания своего президентского срока впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Россия ответила на это ударом новейшей системы «Орешник».
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