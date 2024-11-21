Ситуацию для ВСУ на фронте назвали полным фиаско
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ терпят полное фиаско на линии фронта
По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, армия Украины терпит полное фиаско на всей линии фронта. ВСУ обречены на провал, если Запад не начнёт включаться в военные действия физически.
«Зеленский сегодня чётко понимает, что… если не будет включен Запад в эту войну физически, то есть если не будет включено НАТО, то фактически Украина проигрывает», — сказал Кимаковский в эфире «Первого канала».
По его словам, в первую очередь это связано с тем, что на линии фронта почти на всех направлениях у ВСУ полное фиаско. Украина попала в условия, когда сделать что-либо невозможно и приходится отступать, добавил Кимаковский.
Ранее в Британии заявили, что на Украине может обрушиться фронт, если российские войска продолжат активно продвигаться в зоне боевых действий. Именно из-за этого президент США Джо Байден за два месяца до окончания своего президентского срока впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ.
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