Ситуацию для ВСУ на фронте назвали полным фиаско

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, армия Украины терпит полное фиаско на всей линии фронта. ВСУ обречены на провал, если Запад не начнёт включаться в военные действия физически.

«Зеленский сегодня чётко понимает, что… если не будет включен Запад в эту войну физически, то есть если не будет включено НАТО, то фактически Украина проигрывает», — сказал Кимаковский в эфире «Первого канала».