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21 ноября, 08:02

На грани катастрофы: В Британии узнали, почему Запад всё же дал ВСУ ракетный карт-бланш

BBC: Фронт на Украине может «рухнуть» при сохранении темпов наступления ВС РФ

На Украине может обрушиться фронт, если российские войска продолжат активно продвигаться в зоне боевых действий. С таким заявлением выступила британская ВВС со ссылкой на источники.

Так, американский лидер Джо Байден позволил Киеву бить вглубь российской территории и дал противопехотные мины именно из-за быстрого продвижения ВС РФ вдоль линии боевого соприкосновения. Источник добавил, что Армия России стремится к ключевым логистическим узлам, которые пока контролирует киевский режим. Насчёт вторжения в Курскую область эксперты заявили, что это обернулось для ВСУ «стратегической катастрофой» из-за сильнейшей нехватки людей. На фоне всего этого, фронт может не выдержать и рухнуть, резюмирует эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.

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Недавно известный американский журналист Джексон Хинкл отметил, что президент РФ Владимир Путин демонстрирует сдержанность и спокойствие, пока Владимир Зеленский буквально умоляет испепелить его собственную страну. Киевский главарь организовывает всё новые провокации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Николай Рюмин
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