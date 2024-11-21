На Украине может обрушиться фронт, если российские войска продолжат активно продвигаться в зоне боевых действий. С таким заявлением выступила британская ВВС со ссылкой на источники.

Так, американский лидер Джо Байден позволил Киеву бить вглубь российской территории и дал противопехотные мины именно из-за быстрого продвижения ВС РФ вдоль линии боевого соприкосновения. Источник добавил, что Армия России стремится к ключевым логистическим узлам, которые пока контролирует киевский режим. Насчёт вторжения в Курскую область эксперты заявили, что это обернулось для ВСУ «стратегической катастрофой» из-за сильнейшей нехватки людей. На фоне всего этого, фронт может не выдержать и рухнуть, резюмирует эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.