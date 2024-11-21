На грани катастрофы: В Британии узнали, почему Запад всё же дал ВСУ ракетный карт-бланш
BBC: Фронт на Украине может «рухнуть» при сохранении темпов наступления ВС РФ
На Украине может обрушиться фронт, если российские войска продолжат активно продвигаться в зоне боевых действий. С таким заявлением выступила британская ВВС со ссылкой на источники.
Так, американский лидер Джо Байден позволил Киеву бить вглубь российской территории и дал противопехотные мины именно из-за быстрого продвижения ВС РФ вдоль линии боевого соприкосновения. Источник добавил, что Армия России стремится к ключевым логистическим узлам, которые пока контролирует киевский режим. Насчёт вторжения в Курскую область эксперты заявили, что это обернулось для ВСУ «стратегической катастрофой» из-за сильнейшей нехватки людей. На фоне всего этого, фронт может не выдержать и рухнуть, резюмирует эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.
Недавно известный американский журналист Джексон Хинкл отметил, что президент РФ Владимир Путин демонстрирует сдержанность и спокойствие, пока Владимир Зеленский буквально умоляет испепелить его собственную страну. Киевский главарь организовывает всё новые провокации.
Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak