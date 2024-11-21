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21 ноября, 06:20
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В США поразились выдержке Путина на фоне умоляющего «сровнять с землёй» Украину Зеленского

Хинкл: Зеленский умоляет Путина «сровнять свою страну с землёй»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Президент РФ Владимир Путин демонстрирует доброту и спокойствие, в то время как Владимир Зеленский буквально умоляет стереть собственную страну с лица Земли. С таким заявлением выступил известный американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.

«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землёй», — написал он.

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Напомним, 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории России западными ракетами ATACMS. В Минобороны РФ подтвердили эти данные, сообщив, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Позже стало известно, что атака отозвалась мощными взрывами в Киеве и области. Позже стало известно, что президент США Джо Байден дал разрешение Зеленскому на удары вглубь России американскими ракеты.

Николай Рюмин
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