Президент РФ Владимир Путин демонстрирует доброту и спокойствие, в то время как Владимир Зеленский буквально умоляет стереть собственную страну с лица Земли. С таким заявлением выступил известный американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х .

«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землёй», — написал он.