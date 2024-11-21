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Регион
21 ноября, 04:31

«Режим не унимается»: Песков обвинил Киев в атаках на гражданские объекты России

Песков заявил, что Украина бьёт беспилотниками по жилым объектам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» прокомментировал продолжающиеся атаки беспилотников, осуществляемые киевским режимом, на жилые объекты на территории России. По его словам, подобные удары представляют собой большую проблему для многих регионов.

Песков отметил, что в отличие от ВСУ, которые наносят удары по жилым зонам, Российская армия в рамках спецоперации наносит удары только по военным целям и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом.

«Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Жителей вывезли из новгородского села из-за массированной атаки ВСУ

Ранее Песков рассказал о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить защиту всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о потенциальных атаках западными дальнобойными ракетами на переправу через Керченский пролив.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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