Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» прокомментировал продолжающиеся атаки беспилотников, осуществляемые киевским режимом, на жилые объекты на территории России. По его словам, подобные удары представляют собой большую проблему для многих регионов.

Песков отметил, что в отличие от ВСУ, которые наносят удары по жилым зонам, Российская армия в рамках спецоперации наносит удары только по военным целям и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом.

«Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь», — сказал пресс-секретарь российского лидера.