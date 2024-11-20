Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 08:51

Жителей вывезли из новгородского села из-за массированной атаки ВСУ

Жителей новгородского села Котово разместили в ПВР в Окуловке после атаки БПЛА

ПВР в Окуловке. Обложка © Telegram / Никитин Новгородский

ПВР в Окуловке. Обложка © Telegram / Никитин Новгородский

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин встретился с правоохранителями и чиновниками для обсуждения ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. Выездное заседание проходило в Окуловке. Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование на нападение противника.

«В настоящее время проводится осмотр территории посёлка Котово. Жители посёлка размещены в пунктах временного пребывания в городе Окуловка. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места», — говорится в тексте.

Жители смогут вернуться в свои дома из пунктов временного размещения после того, как территорию осмотрит группа разминирования.

Водитель «Газели» пострадал при падении БПЛА в Ростовской области
Водитель «Газели» пострадал при падении БПЛА в Ростовской области

Напомним, в ночь на 20 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над регионами России 44 украинских беспилотника. Самая массовая атака была в Новгородской области, где сбито 20 БПЛА. Пять дронов ликвидировали над Курской областью, четыре — над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Новгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar