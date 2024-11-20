Жителей вывезли из новгородского села из-за массированной атаки ВСУ

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин встретился с правоохранителями и чиновниками для обсуждения ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. Выездное заседание проходило в Окуловке. Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование на нападение противника.

«В настоящее время проводится осмотр территории посёлка Котово. Жители посёлка размещены в пунктах временного пребывания в городе Окуловка. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места», — говорится в тексте.

Жители смогут вернуться в свои дома из пунктов временного размещения после того, как территорию осмотрит группа разминирования.

Напомним, в ночь на 20 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над регионами России 44 украинских беспилотника. Самая массовая атака была в Новгородской области, где сбито 20 БПЛА. Пять дронов ликвидировали над Курской областью, четыре — над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.