Силы ПВО сбили за ночь 44 беспилотника над девятью регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили над регионами России 44 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была в Новгородской области, где сбито 20 БПЛА. Пять дронов ликвидировали над Курской областью, четыре — над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.