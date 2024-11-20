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Регион
20 ноября, 05:01

Силы ПВО сбили за ночь 44 беспилотника над девятью регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили над регионами России 44 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была в Новгородской области, где сбито 20 БПЛА. Пять дронов ликвидировали над Курской областью, четыре — над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.

Над Орловской областью за ночь сбили четыре беспилотника
Над Орловской областью за ночь сбили четыре беспилотника

Ранее Life.ru рассказывал об обстреле города Шебекино в Белгородской области. В результате раны лица получил местный житель, которому помогли медики.

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Артур Лапсаков
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