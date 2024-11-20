Мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ по Шебекино

Город Шебекино, расположенный в Белгородской области, подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате инцидента один мирный житель получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Мужчине, который получил рану лица, была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Пострадавший отказался от госпитализации.

По предварительным данным, в результате обстрела выбиты окна в двух частных домах, а также повреждена линия электропередачи, что оставило без света жителей трёх улиц. Информация о последствиях инцидента продолжает уточняться. Оперативные и аварийные службы начнут ликвидацию последствий обстрела утром.