Гладков: Обломки БПЛА повредили инфраструктуру и линии ЛЭП в Алексеевке

В Алексеевском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего были сбиты несколько вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале, никто не пострадал.

В городе Алексеевка обломки беспилотников упали на территорию одного из предприятий, что привело к повреждениям производственных помещений. Также зафиксированы разрушения на инфраструктурном объекте и линиях электропередач, в результате чего жители нескольких улиц временно остались без электричества.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Информация о последствиях инцидента в настоящее время уточняется.