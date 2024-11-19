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19 ноября, 19:55

Гладков: Обломки БПЛА повредили инфраструктуру и линии ЛЭП в Алексеевке

В Алексеевском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего были сбиты несколько вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале, никто не пострадал.

В городе Алексеевка обломки беспилотников упали на территорию одного из предприятий, что привело к повреждениям производственных помещений. Также зафиксированы разрушения на инфраструктурном объекте и линиях электропередач, в результате чего жители нескольких улиц временно остались без электричества.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Информация о последствиях инцидента в настоящее время уточняется.

Ещё 11 украинских БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью
Ещё 11 украинских БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью

Также сообщалось об атаке украинских беспилотников на гражданское промышленное предприятие в Воронежской области. В налёте участвовали свыше пяти БПЛА. На предприятии произошло возгорание.

Обложка ©

flickr / tamara mann

Артём Гапоненко
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