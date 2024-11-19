Ещё 11 украинских БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 БПЛА ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 18.00 до 19.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как отметил губернатор региона Андрей Богомаз в своём телеграм-канале, в результате атаки никто не пострадал. На данный момент на месте падений дронов работают оперативные и экстренные службы.
Утром Life.ru сообщал, что российские войска противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Брянскую область, уничтожив беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Позднее стало известно, что Вооружённые силы Украины выпустили 12 дронов в направлении области. К счастью, никто не пострадал.
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