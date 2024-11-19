Ещё 11 украинских БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 БПЛА ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 18.00 до 19.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отметил губернатор региона Андрей Богомаз в своём телеграм-канале, в результате атаки никто не пострадал. На данный момент на месте падений дронов работают оперативные и экстренные службы.