В Астраханской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Ахтубинском районе Астраханской области была объявлена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил руководитель района Владимир Михед.

«Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки», — написал он в своём телеграм-канале.