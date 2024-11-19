В Астраханской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Ахтубинском районе Астраханской области была объявлена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил руководитель района Владимир Михед.
«Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки», — написал он в своём телеграм-канале.
Сегодня ВСУ активизировали свои силы и направили их против мирных граждан РФ. Несколько регионов пострадали от атак беспилотников вражеской армии. Ранее Life.ru рассказывал, что ПВО в Брянской области отразили атаку украинской армии с использованием беспилотников. Также ВСУ атаковали Ростовскую область, там пострадал водитель машины, а также Курскую область, где в результате удара погиб мирный житель.
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