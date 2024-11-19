Промышленное предприятие загорелось в Воронежской области после атаки БПЛА

«Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области. На предприятии произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы», — написал глава региона в личном телеграм-канале.

Гусев добавил, что на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб и пожарные расчёты, а ситуация находится на его личном контроле. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области не отменена.