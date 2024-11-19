Промышленное предприятие загорелось в Воронежской области после атаки БПЛА
Украинские беспилотники атаковали гражданское промышленное предприятие в Воронежской области. В налёте участвовали свыше пяти БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области. На предприятии произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы», — написал глава региона в личном телеграм-канале.
Гусев добавил, что на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб и пожарные расчёты, а ситуация находится на его личном контроле. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области не отменена.
Ранее Life.ru сообщал о том, что утром российские средства ПВО отразили атаку украинского БПЛА на Брянскую область. Позже стало известно, что ВСУ атаковали регион 12 беспилотниками, к счастью обошлось без пострадавших. Вечером противник запустил ещё 11 летательных аппаратов, все они были сбиты.
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