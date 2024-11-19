Гусев: Возникший на предприятии под Воронежем пожар ликвидирован

Возгорание на предприятии в Каменском районе Воронежской области, возникшее после падения обломков сбитого беспилотника, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. С предприятия эвакуирован персонал», — написал глава региона в телеграм-канале.

При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.