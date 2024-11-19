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Регион
19 ноября, 20:10

Гусев: Возникший на предприятии под Воронежем пожар ликвидирован

Возгорание на предприятии в Каменском районе Воронежской области, возникшее после падения обломков сбитого беспилотника, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. С предприятия эвакуирован персонал», — написал глава региона в телеграм-канале.

При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

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Тем временем в Брянской области продолжает работать ПВО, которая уничтожает атакующие регион беспилотники. Всего за 19 ноября было ликвидировано 30 украинских дронов.

Обложка ©

Telegram / МЧС Воронежской области

Артур Лапсаков
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