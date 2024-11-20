Песков сообщил о поручении Путина охранять важные объекты, включая Крымский мост
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить защиту всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал статью Global Defense Corp о потенциальных атаках западными дальнобойными ракетами на переправу через Керченский пролив.
«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и [Крымского] моста», — сказал он журналистам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В результате трагедии погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь Ангелина осталась в живых. Девочку перевезли в Москву, а её родителей похоронили без её участия, так как она находилась в шоковом состоянии и не осознавала, что потеряла маму и папу. Недавно Россия заочно обвинила главу СБУ Малюка в теракте на Крымском мосту в 2023 году.