Песков сообщил о поручении Путина охранять важные объекты, включая Крымский мост

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить защиту всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал статью Global Defense Corp о потенциальных атаках западными дальнобойными ракетами на переправу через Керченский пролив.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и [Крымского] моста», — сказал он журналистам.