Развевается российский флаг: Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР

Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР. Бойцы ВС РФ установили там российский флаг. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

Бойцы группировки «Центр» освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«На видео – штурмовые подразделения, применяя обходные манёвры, под плотным огнём артиллерии и ударных дронов уничтожают противника в лесополосах в окрестностях населённого пункта Новодмитровка», — говорится в сообщении.