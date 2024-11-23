Развевается российский флаг: Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР
Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР
Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР. Бойцы ВС РФ установили там российский флаг. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.
Бойцы группировки «Центр» освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«На видео – штурмовые подразделения, применяя обходные манёвры, под плотным огнём артиллерии и ударных дронов уничтожают противника в лесополосах в окрестностях населённого пункта Новодмитровка», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что российские войска заняли Новодмитровку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» в течение недели также освободили населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка и Ильинка, продолжив продвижение в глубину обороны противника.
Telegram / Минобороны России