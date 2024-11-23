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23 ноября, 11:31

Развевается российский флаг: Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР

Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР

Минобороны показало видео освобождения Новодмитровки в ДНР. Бойцы ВС РФ установили там российский флаг. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

Бойцы группировки «Центр» освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«На видео – штурмовые подразделения, применяя обходные манёвры, под плотным огнём артиллерии и ударных дронов уничтожают противника в лесополосах в окрестностях населённого пункта Новодмитровка», — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне стало известно, что российские войска заняли Новодмитровку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» в течение недели также освободили населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка и Ильинка, продолжив продвижение в глубину обороны противника.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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