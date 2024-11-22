Российские войска заняли Новодмитровку в ДНР

Российские войска заняли Новодмитровку, находящуюся к северу от города Курахово Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Подразделения российской группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка», — перечислили в военном ведомстве.