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22 ноября, 11:44

Российские войска заняли Новодмитровку в ДНР

Минобороны РФ: Российские войска заняли Новодмитровку в ДНР

Российские войска заняли Новодмитровку, находящуюся к северу от города Курахово Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Подразделения российской группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка», — перечислили в военном ведомстве.

А ранее наши парни освободили населённый пункт Ильинка в ДНР. Посёлок взяли под контроль в результате активных и решительных боевых действий.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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