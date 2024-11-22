Российские войска заняли Новодмитровку в ДНР
Минобороны РФ: Российские войска заняли Новодмитровку в ДНР
Российские войска заняли Новодмитровку, находящуюся к северу от города Курахово Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«Подразделения российской группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка», — перечислили в военном ведомстве.
А ранее наши парни освободили населённый пункт Ильинка в ДНР. Посёлок взяли под контроль в результате активных и решительных боевых действий.
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