Хуснуллин пообещал, что освобождённые в ходе СВО города быстро восстановят
Населённые пункты, которые Российская армия освобождает в ходе спецоперации на Украине, будут восстановлены в кратчайшие сроки, средства для этого имеются. Об этом в беседе с журналистами рассказал в Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сейчас мы составляем планы по восстановлению, у нас уже отработан формат этой работы. Когда появляется территория освобождённая, мы комплексно на неё заходим, смотрим, составляем план работы. Деньги у нас на это есть. Поэтому думаю, как мы и все предыдущие территории, также и новые территории быстрыми темпами приведём в состояние жизнедеятельности», — сказал он.
По словам Хуснуллин, во всех недавно освобождённых населённых пунктах будут созданы временные администрации, а местным жителям назначат выплаты. Он обещал, что людям расскажут, куда обращаться за помощью.
От многих населённых пунктов в ходе боевых действий, к сожалению, остались лишь руины. Однако некоторые из них уже удалось восстановить. К примеру, ранее в Киеве заявили, что треть жителей Мариуполя уже вернулась в родной город, покинув украинскую территорию.
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