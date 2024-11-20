Хуснуллин пообещал, что освобождённые в ходе СВО города быстро восстановят

Населённые пункты, которые Российская армия освобождает в ходе спецоперации на Украине, будут восстановлены в кратчайшие сроки, средства для этого имеются. Об этом в беседе с журналистами рассказал в Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сейчас мы составляем планы по восстановлению, у нас уже отработан формат этой работы. Когда появляется территория освобождённая, мы комплексно на неё заходим, смотрим, составляем план работы. Деньги у нас на это есть. Поэтому думаю, как мы и все предыдущие территории, также и новые территории быстрыми темпами приведём в состояние жизнедеятельности», — сказал он.

По словам Хуснуллин, во всех недавно освобождённых населённых пунктах будут созданы временные администрации, а местным жителям назначат выплаты. Он обещал, что людям расскажут, куда обращаться за помощью.