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20 ноября, 11:31

Хуснуллин пообещал, что освобождённые в ходе СВО города быстро восстановят

Населённые пункты, которые Российская армия освобождает в ходе спецоперации на Украине, будут восстановлены в кратчайшие сроки, средства для этого имеются. Об этом в беседе с журналистами рассказал в Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сейчас мы составляем планы по восстановлению, у нас уже отработан формат этой работы. Когда появляется территория освобождённая, мы комплексно на неё заходим, смотрим, составляем план работы. Деньги у нас на это есть. Поэтому думаю, как мы и все предыдущие территории, также и новые территории быстрыми темпами приведём в состояние жизнедеятельности», — сказал он.

По словам Хуснуллин, во всех недавно освобождённых населённых пунктах будут созданы временные администрации, а местным жителям назначат выплаты. Он обещал, что людям расскажут, куда обращаться за помощью.

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От многих населённых пунктов в ходе боевых действий, к сожалению, остались лишь руины. Однако некоторые из них уже удалось восстановить. К примеру, ранее в Киеве заявили, что треть жителей Мариуполя уже вернулась в родной город, покинув украинскую территорию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Владимир Озеров
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