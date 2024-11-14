В Киеве обеспокоены массовым возвращением украинцев в родной Мариуполь
Андрющенко: В Мариуполь вернулась треть горожан, оставшихся без жилья на Украине
В освобождённый Мариуполь вернулась почти треть горожан, которые ранее уехали на украинскую территорию. Жители не получили от киевских властей никакой поддержки и фактически остались на улице, поэтому приняли решение о возвращении на малую родину. Об этом рассказал Пётр Андрющенко, занимающий должность советника украинского мэра.
«Причина — отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям банально негде жить. Если они работают — не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду. Люди вынуждены возвращаться», — цитирует его портал «Страна.uа».
Украинское издание напоминает, что это не первый случай, когда граждане предпочитают вернуться в свои родные города в Донбассе, хотя покидали их вместе с ВСУ в надежде найти лучшую жизнь в Киеве. В Верховной раде, как отмечается в публикации, уже не раз критиковали отсутствие мер поддержки в отношении переселенцев и называли киевскую политику «фиговым листком», а предлагаемые беженцам пособия копеечными.
Ранее коренной житель Донецка, общественный деятель, руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев заявил, что жизнь в новых регионах после воссоединения с Россией, несомненно, улучшилась. Он обратил внимание, что строятся дороги, больницы, перинатальные центры, а уровень жизни скоро достигнет общероссийского.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин