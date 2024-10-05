Жизнь в новых регионах после воссоединения с Россией, несомненно, улучшилась. Об этом рассказал коренной житель Донецка, общественный деятель, руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев в эфире нового выпуска шоу «Дайте сказать!».

Руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев рассказал, что жизнь улучшилась после воссоединения новых регионов с РФ. Видео © VK / «Дайте сказать»

«Я вижу каждый день, как строятся дороги, строятся больницы, строятся перинатальные центры, приходит к уровню жизни, о которой говорил наш лидер, наш президент Владимир Владимирович Путин, привести к жизни, к уровню жизни, как в России. И я даже так вам скажу, к уровню жизни, как в Москве», — пояснил общественный деятель.

Киосев рассказал, что в Бердянске его укусила дворовая собака, после чего ему пришлось начать принимать вакцины от бешенства. Представитель «Народного фронта» стал ездить по городам, что стало, своего рода, проверкой системы здравоохранения в регионах.

«Я сделал уже шесть [уколов от бешенства]. Первый в Бердянске, второй в Северодонецке. Потом Мариуполь, Воронеж, Донецк. И вот финальный я сделал в Курске. Самый шикарный и парадоксально шикарный опыт клиентский я получил в Северодонецке», — пояснил волонтёр.

Киосев напомнил, что российские войска освободили Северодонецк (Луганская Народная Республика) от ВСУ в 2022 году. По его словам, обстановка въезде в город, а именно руины и разруха, напоминают картину как из фильмов про Первую мировую войну. Общественный деятель пояснил, что в некоторых местах трава только начинает расти. А уже подъезжая к центру города, обстановка меняется, отметил волонтёр.

«Там уже работают какие-то кафе, рестораны, люди, рынки. Проезжаешь чуть дальше и не знаешь, чего ожидать от больницы, которую ищешь. И вот вокруг руин стоит просто уровня Москвы с нуля построенный комплекс, абсолютно истый. Персонал в новой форме», — подчеркнул Киосев.

Представитель «Народного фронта» добавил, что ещё многое предстоит пройти, так как боевые действия не закончились. По его словам, у людей начинают сбываться мечты, о которых трудно было себе представить в 2014 году.

Полный выпуск ток-шоу «Дайте сказать!» с Никитой Киосевым можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». На YouTube без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.