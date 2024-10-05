«Железный Гиви и батя Захарченко»: Волонтёр объяснил причину стойкости жителей Донбасса

Руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев, являясь коренным жителем Донецка, поделился воспоминаниями о погибших героях ДНР в новом выпуске ток-шоу «Дайте сказать!». Речь идёт о командире батальона «Сомали» Михаиле Толстых, известного под позывным Гиви, а также об экс-главе республики Александре Захарченко.

Волонтёр Киосев рассказал о героях ДНР. Видео © VK / «Дайте сказать!»

Несмотря на непрекращающиеся атаки на Донецк, жители города по-прежнему продолжают жить обычной жизнью. Как отметил волонтёр, многие горожане попросту уже привыкли к этому ужасу, и потому во время прилётов не паникуют. Тренд на непоколебимость, по мнению Киосева, задал знаменитый донецкий комбат Гиви, который уже давно превратился в живой символ сопротивления Донбасса.

«Если каждый раз сходить с ума от сирены или от прилёта, то не хватит запаса прочности. Мне кажется, вот такой первый человек, который задал этот тренд, если так можно назвать, это «железный» Гиви. Может, помните первые видео о нём? На самом деле первый раз, когда я его увидел, когда он стоит в районе аэропорта и говорит: «Сейчас по нам работает град», а потом закуривает. Вокруг все разбегаются, прячутся, а он стоит, и видно, что оператор тоже немножко дрожит. Кстати, надо отдать должное, оператор тоже не убежал», — отметил Киосев.

Что касается Александра Захарченко, то он, по словам волонтёра, является для Донбасса настоящим народным героем. Местные часто называют его «батей». Общение с экс-главой ДНР на Киосева произвело очень большое впечатление. По его словам, они встречались летом 20116 года. Тогда Киосев застал Захарченко в магазине — экс-глава ДНР часто сам ходил за продуктами и без какого-либо пафоса общался с местными жителями. А однажды Захарченко зашёл на донецкий рынок и проверил честность продавцов, положив личный пистолет на электронные весы. После этого случая, как отметил Киосев, торговцы ещё очень долго не обвешивали покупателей.

«Это сочетание, знаете, военного такого духа культуры с гражданским, вот всё это переплетено. Сейчас, в принципе, все это вплелось теперь в идентичность донецкого человека», — добавил волонтёр.

Киосев также рассказал, как во время встречи с Захарченко, тот повёз его на одну из позиций ополченцев в районе Авдеевки. Там шли ожесточённые бои, а «батя» тогда стоял на мосту и спокойно, попивая чай, наблюдал за процессом.

Полный выпуск ток-шоу «Дайте сказать!» с Никитой Киосевым можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». На YouTube без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.

