Прокурор просит пожизненный срок для фигуранта дела о покушении на Захарченко

Прокурор попросил суд приговорить к максимальному сроку главного фигуранта дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и об убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной — Моторола). Об этом ТАСС рассказали в Южном окружном военном суде.