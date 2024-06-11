Прокурор просит пожизненный срок для фигуранта дела о покушении на Захарченко
Александр Захарченко. Обложка © ТАСС / АР
Прокурор попросил суд приговорить к максимальному сроку главного фигуранта дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и об убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной — Моторола). Об этом ТАСС рассказали в Южном окружном военном суде.
Всего по делу проходит четыре человека, основным фигурантом является Александр Погорелов.
"Прокурор попросил суд назначить основному фигуранту дела Погорелову пожизненное заключение, Чурилову — 29 лет колонии, Ене — 28 лет колонии, Тимошенко — 24 года колонии", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, 31 августа 2018 года в ресторане в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого пострадал Александр Захарченко. Позже он скончался в больнице. Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве бомбы в лифте своего дома. Власти ДНР квалифицировали это как теракт и возложили вину на Службу безопасности Украины. Фигуранты уголовного дела — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артём Ен. Главарём был Погорелов. Он по заданию Киева вёл слежку за Захарченко и Моторолой, а затем заложил бомбы в местах, где чаще всего появлялись погибшие. В сентябре прошлого года прокурор огласил обвинительное заключение.