В Донецке установили памятник первому главе ДНР Захарченко

У Дома правительства в Донецке поставили монумент в честь первого руководителя ДНР Александра Захарченко. Об этом в личном телеграм-канале сообщил российский писатель и член Общественного совета при МО РФ Захар Прилепин.

"Батя. В Донецке перед Домом правительства установили памятник первому главе Донецкой Народной Республики, герою и командиру — Александру Владимировичу Захарченко. Бюст расположился на пересечении бульваров Пушкина и Шевченко. Такой он и был. Вечная память", — написал он в своём посте.