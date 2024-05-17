В Донецке установили памятник первому главе ДНР Захарченко
Бюст первого руководителя ДНР Александра Захарченко перед Домом правительства в Донецке. Обложка © Telegram / Захар Прилепин
У Дома правительства в Донецке поставили монумент в честь первого руководителя ДНР Александра Захарченко. Об этом в личном телеграм-канале сообщил российский писатель и член Общественного совета при МО РФ Захар Прилепин.
"Батя. В Донецке перед Домом правительства установили памятник первому главе Донецкой Народной Республики, герою и командиру — Александру Владимировичу Захарченко. Бюст расположился на пересечении бульваров Пушкина и Шевченко. Такой он и был. Вечная память", — написал он в своём посте.
Напомним, что 31 августа 2018 года в ресторане "Сепар", расположенном в центральной части Донецка, произошёл взрыв. Находившийся в это время внутри Захарченко получил тяжёлую рану головы, от которой впоследствии скончался в больнице. Вскоре в ДНР озвучили имена причастных к происшествию злоумышленников, а в первую годовщину гибели политика — в 2019 году — в его честь в столице республике был открыт памятник. 29 августа 2023 года расследование убийства главы Донецкой Народной Республики было завершено. Главным подозреваемым по делу стал Александр Погорелов, заложивший взрывное устройство в ресторане.