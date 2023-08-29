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29 августа, 01:46

Расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено

ТАСС: Расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко завершено

<p>Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта в 2018 году. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта в 2018 году. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В Донецкой Народной Республике завершено расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Расследование уголовного дела завершено", — сказал собеседник агентства.

Данное дело расследовало Управление Следственного комитета по ДНР, а основным его фигурантом является Александр Погорелов. Ему вменяется несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлёкшего причинение смерти, а также ещё несколько статей Уголовного кодекса.

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Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Также в результате теракта погиб охранник Захарченко Вячеслав Доценко, ранения получили более десяти человек. В ДНР назвали имена причастных к этой трагедии, а в годовщину смерти в Донецке был открыт памятник, посвящённый Александру Захарченко.

Оксана Попова
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