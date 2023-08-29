Расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко завершено

В Донецкой Народной Республике завершено расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Данное дело расследовало Управление Следственного комитета по ДНР, а основным его фигурантом является Александр Погорелов. Ему вменяется несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлёкшего причинение смерти, а также ещё несколько статей Уголовного кодекса.