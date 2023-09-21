Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
Прокурор озвучил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Оглашение состоялось в ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
Фигуранты уголовного дела — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артём Ен. Первому вменяется теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь госдеятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, а также ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется в участии в террористическом сообществе и содействии подобной деятельности. Тимошенко вменяется шпионаж и его приготовление, а Ену — содействие в терроризме.
Согласно обвинительному заключению прокурора, в 2014 году СБУ организовала агентурную сеть для убийства Захарченко, в неё вошёл Погорелов. Действуя под руководством украинской спецслужбы, он приехал в Донецк и стал следить за главой ДНР. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, частым гостем которого был Захарченко. Обвиняемый установил взрывчатку в туалете, а позже её нашли полицейские.
А в 2016 году Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Моторола. 16 октября неизвестный привёл его в действие, когда Арсен Павлов находился внутри. Также установлено, что Тимошенко по предложению Погорелова занимался сбором и передачей украинской спецслужбе сведений о местонахождении военной техники ДНР. А Чурилов в 2016 году стал участником террористического сообщества, созданного СБУ. Он сливал иностранной разведке данные, необходимые для убийства военного в ДНР. Сегодня, 21 сентября, прошло второе судебное заседание, а следующее назначено на 10 октября.
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве бомбы в лифте дома, где он жил. Власти ДНР квалифицировали это как теракт и возложили вину на Службу безопасности Украины. В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова орденом Мужества посмертно. А в августе 2023 года обвиняемым по делу о покушении на Захарченко вменили убийство Моторолы.
ТАСС / Эрик Романенко