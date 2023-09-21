Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы

Прокурор озвучил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Оглашение состоялось в ходе заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Фигуранты уголовного дела — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артём Ен. Первому вменяется теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь госдеятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, а также ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется в участии в террористическом сообществе и содействии подобной деятельности. Тимошенко вменяется шпионаж и его приготовление, а Ену — содействие в терроризме.

Согласно обвинительному заключению прокурора, в 2014 году СБУ организовала агентурную сеть для убийства Захарченко, в неё вошёл Погорелов. Действуя под руководством украинской спецслужбы, он приехал в Донецк и стал следить за главой ДНР. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, частым гостем которого был Захарченко. Обвиняемый установил взрывчатку в туалете, а позже её нашли полицейские.