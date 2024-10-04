В Донецке снова проживает более 1 миллиона жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ранее наблюдалось сокращение населения города из-за вооружённого конфликта, развязанного Киевом.

«В Донецке сейчас проживает опять больше 1 миллиона человек. Люди возвращаются», — сказал Пушилин на встрече с иностранными журналистами.

Глава ДНР добавил, что восстановлению региона способствует широкая программа по ремонту дорог, зданий и социальных объектов, разрушенных ВСУ или пришедших в негодность за долгие годы украинской власти.