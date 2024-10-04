«Люди возвращаются»: Население Донецка вновь превысило 1 млн человек
Пушилин: Население Донецка вновь превысило 1 млн человек
Вид на Донецк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rtem
В Донецке снова проживает более 1 миллиона жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ранее наблюдалось сокращение населения города из-за вооружённого конфликта, развязанного Киевом.
«В Донецке сейчас проживает опять больше 1 миллиона человек. Люди возвращаются», — сказал Пушилин на встрече с иностранными журналистами.
Глава ДНР добавил, что восстановлению региона способствует широкая программа по ремонту дорог, зданий и социальных объектов, разрушенных ВСУ или пришедших в негодность за долгие годы украинской власти.
А ранее Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара. Он отметил, что освобождённый город имеет важное стратегическое значение для ВСУ, именно поэтому противник долго упирался и удерживал позиции.