Путин принял участие в открытии социальных объектов в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах. Открывая совещание, глава государства напомнил, что за два года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было восстановлено более пяти тысяч многоквартирных домов и свыше 3,5 тысячи километров дорог.

Путин по видеосвязи открыл соцобъекты в новых регионах. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Только в сфере образования построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов. В их числе – 776 школ, 633 детских сада, 68 объектов допобразования, 56 – среднего профессионального образования, 24 вуза. Из них 346 – в текущем году», — сказал президент.

Всего в сентябре текущего года в новых регионах открываются 12 объектов социальной инфраструктуры: по четыре в ДНР и ЛНР, а также по два в Запорожской и Херсонской областях.