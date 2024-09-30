Путин поздравил россиян с Днём воссоединения с новыми регионами

Президент Владимир Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и любовь к Родине. Видеообращение лидера по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией опубликовали на сайте Кремля.

Обращение Владимира Путина по случаю годовщины воссоединения РФ с новыми регионами. Видео © kremlin.ru

«Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаёте из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и, прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни», — сказал Путин.

Также президент отметил, что совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям. По словам Путина, эта поддержка даёт силы бойцам спецоперации, которые сражаются за наше Отечество.

Лидер рассказал, что на новых территориях активно возводятся предприятия, жилые дома и инфраструктурные объекты. К этому процессу подключены все регионы России, а также представители крупного и малого бизнеса. Президент также поблагодарил всех за сплочённость и патриотизм.

«С праздником, дорогие друзья! С Днём воссоединения!», — заключил глава государства.