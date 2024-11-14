В Херсонской области продолжается активное восстановление социальных объектов, в первую очередь это школы и больницы. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор региона Владимир Сальдо посетили пять таких объектов в Новотроицком и Геническом муниципальных округах и оценили масштабы реконструкции.

Сергей Кириенко и Владимир Сальдо посетили Херсонщину. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«Каждый херсонец знает, в каком состоянии находились школы, больницы и дороги Херсонской области при украинской власти — в никаком. Ремонт не делали десятилетиями, а на мнение местных жителей всем было наплевать. Теперь благодаря России всё изменилось», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Сергей Кириенко и Владимир Сальдо посетили Херсонщину. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Сергей Кириенко и Владимир Сальдо посетили Херсонщину. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Он подчеркнул, что во всех муниципалитетах Херсонщины запущен процесс ремонта соцобъектов, помощь в восстановлении активно оказывают другие российские регионы, делясь опытом и отправляя строительные бригады. Кириенко и Сальдо посетили Чкаловскую школу в Новотроицком округе, которая вмещает 800 учеников за одну смену. Уже на месте обговорили план необходимого ремонта, пообщались с педагогами. Здесь же Кириенко показали местный спортивный комплекс и Дворец культуры, который привела в порядок Рязанская область.

А в Новоалексеевке Генического округа чиновники осмотрели музыкальную школу — место притяжения талантливых ребят. Сейчас в ней обучаются около 100 человек. В ней учат игре на фортепиано, скрипке, духовых инструментах и сольному пению. Здание давно нуждается в капитальном ремонте, который планируется начать в скором времени. Также во время своего визита в Херсонскую область Кириенко вручил орден Мужества главному врачу Алешкинской центральной районной больницы Владимиру Харлану, который продолжил спасать людей даже в нынешние трудные времена.

Владимир Харлан. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«Его заботливые руки помогли тысячам пострадавших сохранить жизнь и обрести поддержку. Пережив трагедию — потерю любимой жены в результате теракта, доктор Харлан не утратил веру в людей. Его бесконечная доброта и стойкость служат примером для всех нас», — сказал Сальдо.