Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в ходе рабочей поездки по регионам Донбасса и Новороссии. Он провёл совещание, на котором обсуждались текущее состояние энергообъекта, вопросы ядерной безопасности и совместные с местными властями меры по повышению устойчивости системы энергоснабжения и теплоснабжения Энергодара.

После совещания Сергей Владиленович ознакомился с залом Культурно-делового центра ЗАЭС, недавно открытой молельной комнатой на станции, а также главной церковью Энергодара и музыкальным отделением Детской школы искусств.

«По окончанию визита Сергей Кириенко отметил, что несмотря на трудности, Энергодар развивается и становится все более комфортным», — сообщается в телеграм-канале Запорожской АЭС.