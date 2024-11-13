Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в ходе рабочей поездки по регионам Донбасса и Новороссии. Он провёл совещание, на котором обсуждались текущее состояние энергообъекта, вопросы ядерной безопасности и совместные с местными властями меры по повышению устойчивости системы энергоснабжения и теплоснабжения Энергодара.
После совещания Сергей Владиленович ознакомился с залом Культурно-делового центра ЗАЭС, недавно открытой молельной комнатой на станции, а также главной церковью Энергодара и музыкальным отделением Детской школы искусств.
«По окончанию визита Сергей Кириенко отметил, что несмотря на трудности, Энергодар развивается и становится все более комфортным», — сообщается в телеграм-канале Запорожской АЭС.
Напомним, что 1 ноября на одном из реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была зафиксирована утечка воды, в связи с чем начаты ремонтные работы. А сегодня украинские военнослужащие открыли артиллерийский огонь по Энергодару, вблизи с которым находится Запорожская АЭС. Жителей попросили спуститься в укрытия или отойти от окон.
Телеграм-канал Запорожской АЭС