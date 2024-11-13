Жителям Энергодара рекомендуют срочно спуститься в укрытия из-за атаки ВСУ
Украинские военнослужащие открыли артиллерийский огонь по Энергодару, вблизи с которым находится Запорожская АЭС. Власти просят жителей спуститься в укрытия или отойти от окон.
«ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить!» — говорится в телеграм-канале администрации города.
Ранее, 6 ноября, ВСУ с помощью боевых дронов атаковали город Энергодар и береговую линию у Запорожской АЭС. Над городом сработала система ПВО, обошлось без пострадавших.
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