Жителям Энергодара рекомендуют срочно спуститься в укрытия из-за атаки ВСУ

Украинские военнослужащие открыли артиллерийский огонь по Энергодару, вблизи с которым находится Запорожская АЭС. Власти просят жителей спуститься в укрытия или отойти от окон.

«ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить!» — говорится в телеграм-канале администрации города.