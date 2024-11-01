МАГАТЭ: На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды

На одном из реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была зафиксирована утечка воды, в связи с чем начаты ремонтные работы. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на странице в соцсети X.

По информации МАГАТЭ, эксперты провели осмотр энергоблока № 1 после получения данных об утечке в системе, поддерживающей насос теплоносителя реактора. Для проведения ремонтных работ было необходимо снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня. В четверг специалистов уведомили о завершении сварочных работ, и в настоящее время продолжается радиографическая проверка сварных швов.

В сообщении МАГАТЭ подчёркивается, что агентство будет внимательно следить за ситуацией, хотя на данный момент не наблюдается никаких непосредственных угроз ядерной безопасности.