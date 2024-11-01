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31 октября, 21:18

МАГАТЭ: На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды

На одном из реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была зафиксирована утечка воды, в связи с чем начаты ремонтные работы. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на странице в соцсети X.

По информации МАГАТЭ, эксперты провели осмотр энергоблока № 1 после получения данных об утечке в системе, поддерживающей насос теплоносителя реактора. Для проведения ремонтных работ было необходимо снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня. В четверг специалистов уведомили о завершении сварочных работ, и в настоящее время продолжается радиографическая проверка сварных швов.

В сообщении МАГАТЭ подчёркивается, что агентство будет внимательно следить за ситуацией, хотя на данный момент не наблюдается никаких непосредственных угроз ядерной безопасности.

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Напомним, в начале октября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о снижении уровня ядерной безопасности на ЗАЭС. Он отметил, что до начала конфликта станция работала с четырьмя линиями на 750 кВ и шестью линиями на 330 кВ. Теперь же АЭС питают лишь две линии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Артём Гапоненко
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