Инспекторы МАГАТЭ доложили о серии взрывов «на некотором расстоянии» от ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали о постоянных взрывах вблизи Запорожской АЭС на протяжении последней недели. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«В течение последней недели команда продолжала слышать частые взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Сообщений о повреждениях Запорожской АЭС не поступало», — говорится в тексте.