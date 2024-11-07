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Регион
7 ноября, 12:20

Инспекторы МАГАТЭ доложили о серии взрывов «на некотором расстоянии» от ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали о постоянных взрывах вблизи Запорожской АЭС на протяжении последней недели. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«В течение последней недели команда продолжала слышать частые взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Сообщений о повреждениях Запорожской АЭС не поступало», — говорится в тексте.

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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия продолжает атаковать дронами город Энергодар. Он также сообщил, что некоторые дроны атакуют и береговую линию, в непосредственной близости от которой расположена ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на наивысший уровень опасности на станции.

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Telegram / ЗАЭС. ОФициально

Татьяна Миссуми
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