Инспекторы МАГАТЭ доложили о серии взрывов «на некотором расстоянии» от ЗАЭС
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали о постоянных взрывах вблизи Запорожской АЭС на протяжении последней недели. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
«В течение последней недели команда продолжала слышать частые взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Сообщений о повреждениях Запорожской АЭС не поступало», — говорится в тексте.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия продолжает атаковать дронами город Энергодар. Он также сообщил, что некоторые дроны атакуют и береговую линию, в непосредственной близости от которой расположена ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на наивысший уровень опасности на станции.
Telegram / ЗАЭС. ОФициально