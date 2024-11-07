Гендиректор МАГАТЭ указал на наивысший уровень опасности на ЗАЭС

Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) всё ещё угрожает опасность, поскольку атаки беспилотников и боестолкновения в её регионе не прекращаются. Об этом в беседе с газетой La Stampa заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«ЗАЭС остаётся в горячей зоне конфликта. Многие полагают, что ситуация стабилизировалась, но, к сожалению, это не так. В этом районе продолжаются столкновения, как и летают БПЛА, поэтому сохраняется наивысший уровень предупреждения об опасности», — констатировал Гросси.

Он также заявил, что намерен и дальше продолжать диалог с обеими сторонами конфликта, и призвал развивать сотрудничество, направленное на обеспечение безопасности подобных объектов.