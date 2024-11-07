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Регион
7 ноября, 06:53

Гендиректор МАГАТЭ указал на наивысший уровень опасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси считает, что ЗАЭС всё ещё остаётся в зоне риска

Запорожская АЭС. Фото © Wikipedia / Ralf1969

Запорожская АЭС. Фото © Wikipedia / Ralf1969

Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) всё ещё угрожает опасность, поскольку атаки беспилотников и боестолкновения в её регионе не прекращаются. Об этом в беседе с газетой La Stampa заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«ЗАЭС остаётся в горячей зоне конфликта. Многие полагают, что ситуация стабилизировалась, но, к сожалению, это не так. В этом районе продолжаются столкновения, как и летают БПЛА, поэтому сохраняется наивысший уровень предупреждения об опасности», — констатировал Гросси.

Он также заявил, что намерен и дальше продолжать диалог с обеими сторонами конфликта, и призвал развивать сотрудничество, направленное на обеспечение безопасности подобных объектов.

Арестованный инженер ЗАЭС хотел по заданию ГУР подорвать сотрудников МАГАТЭ
Арестованный инженер ЗАЭС хотел по заданию ГУР подорвать сотрудников МАГАТЭ

Ранее губернатор Запорожской области Балицкий заявил, что украинская армия продолжает атаковать дронами город Энергодар. Он также сообщил, что некоторые дроны атакуют и береговую линию, в непосредственной близости от которой расположена ЗАЭС.

Владимир Озеров
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