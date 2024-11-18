Путин наградил орденом митрополита Тихона за восстановление «Нового Херсонеса»

Президент России Владимир Путин своим указом наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сказано в тексте указа , опубликованного на портале правовых актов.

«За большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», сохранение духовных и культурных традиций наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова Георгия Александровича) — главу крымской митрополии Русской православной церкви» , — говорится в документе.

Ранее Life.ru рассказывал, что комплекс «Новый Херсонес» за три месяца работы посетил 1 миллион туристов. Митрополит Тихон тогда отметил, что люди приходили туда и в летнюю жару, и в осенний дождь, что является следствием высокой заинтересованности.