«Спасителям душ» россиян призвали увеличить пенсию за выслугу лет

Священникам и учителям предложили ввести доплату к пенсии за выслугу лет. По словам главы общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, духовенство так же важно, как полиция или космонавтика.

«Мы сейчас ведём активную борьбу за сохранение традиционных ценностей и за воспитание в детях семейных ценностей. А вот одни из главных наставников на этом пути — учителя и священнослужители — не получают доплат к пенсии. Учителя и священнослужители — это опора России. Поэтому будет справедливым ввести доплаты к пенсии за стаж для этих категорий граждан», — заявил Иванов в беседе с NEWS.ru.

Также депутат призвал предоставить священнослужителям, работающим в отдалённых или сельских районах, доступ к медицинским услугам, отдыху в санаториях и поддержку в обеспечении жильём. Кроме того, он считает, что детей священников надо обеспечить теми же льготами, что и детей военных.

«Подобные инициативы не только улучшили бы условия жизни священников, но и способствовали бы повышению их квалификации, что в свою очередь положительно сказалось бы на качестве их служения и воспитательной деятельности», — подчеркнул Иванов.