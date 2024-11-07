В России предложили бороться с буллингом в школах с помощью священников

Буллинг в школах остаётся серьёзной проблемой, которая может глубоко травмировать психику детей. Учителя часто становятся заложниками ситуаций, ведь не всегда могут отследить поведение ребят на переменах или после занятий. Председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов в беседе с Life.ru предложил привлекать для решения этого вопроса священников.

По словам Иванова, беседы со священнослужителями помогут детям понять разницу между добром и злом, осознать важность доброжелательных отношений и развить эмпатию.

«Они могут объяснить, что хорошие отношения с окружающими — это основа счастливой жизни, а травля и обидные действия в адрес других людей приводят лишь к разобщению и страданиям. Священнослужители также могут научить детей сопереживанию и состраданию», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что доверие к священнослужителю может быть выше, чем к психологу или учителю, так как ребёнок может видеть в нём наставника и доверенного человека. Однако Иванов отметил, что для борьбы с буллингом необходим комплексный подход, включающий работу и родителей, и учителей, и психологов.

«Понимание основ нравственности, развитие эмпатии и возможность открыто обсуждать свои проблемы могут стать первым шагом на пути к улучшению ситуации как для агрессоров, так и для их жертв», — заключил Иванов.