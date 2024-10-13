«Сидит, курица, глазами хлопает»: В Уфе учительница устроила школьнику жёсткую травлю

Родители уфимских школьников обвинили учительницу в жестокости и вовлечении детей в организованный буллинг. О ситуации рассказал SHOT.

В беседе с телеграм-каналом Анастасия Гаврилова — мама четвероклассника из школы № 141 — рассказала, что её сын в начале учебного года наотрез отказался ходить на уроки. Он заявил, что его учительница Елена Мальцева постоянно на всех кричит, оскорбляет и унижает. Женщина сначала подумала, что ребёнок преувеличивает, а потом решила дать ему с собой в школу диктофон.

Уфимскую учительницу обвинили в жестком отношении к школьнику и травле учеников. Видео © SHOT

Запись шокировала родителей. На ней они услышали громкие крики и грубые оскорбления школьников. Педагог стучала по столу с криками «курицы» или «тупицы», когда дети делали ошибки в ответах. Как утверждают родители, у классного руководителя уфимской школы № 141 Елены Мальцевой имеется ещё много способов повлиять на детскую психику. Педагог, по словам мам, рассказывает перед всем классом о личных проблемах детей, доводит учеников до слёз, пытаясь подключить весь класс к унижениям. Такое отношение к детям сильно влияет на их психику, успеваемость и отношение к школе в целом, уверены родители. Одну ученицу уже перевели на семейное обучение, некоторые дети упорно не хотят идти в школу и жалуются мамам, что у них нет желания учиться.

С записью урока Анастасия направилась к директору школы, где, по её словам, получила лишь обещание о диалоге с преподавателем и предложение сводить ребёнка к психологу. После беседы с руководством, как уверяют родители, унижения не прекратились. Педагог угрожает судебным разбирательством и заниженными оценками.

В беседе с SHOT учительница Елена Мальцева решительно опровергла все обвинения. Она уверяет, что у Анастасии к ней личная неприязнь и женщина постоянно угрожает ей увольнением, хотя её сын, по словам преподавателя, просто плохо учится. Родители написали жалобу в прокуратуру.