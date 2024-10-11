Нижегородская пятиклассница впала в кому после того, как на неё наорала учительница
В Нижегородской области пятиклассница впала в кому после крика учительницы
В Нижегородской области слабослышащая пятиклассница оказалась в реанимации после того, как на неё наорала учительница. Как сообщает местный телеканал «Кстати», инцидент произошёл в школе посёлка Тонкино.
Со слов мамы пострадавшей, её дочь не расслышала, что сказала учительница, поэтому педагог стала кричать и назвала её глухой. После этого 11-летняя девочка почувствовала себя плохо, она попала в реанимацию с высоким уровнем сахара в крови (16 при норме 5,5). Родители других учеников также рассказали, что это не первый случай грубого обращения педагога с детьми. Они предоставили аудиозаписи уроков, на которых слышно, как учительница орёт на школьников.
Учительница, из-за которой пятиклассница попала в больницу. Фото © Telegram / «Кстати»
По данным регионального Минздрава, девочке оказывают всю необходимую помощь, её состояние сейчас оценивается как стабильное. При этом СК со ссылкой на социальные медиа сообщает, что школьница впала в кому. Возбуждено уголовное дело.
«Председателем СК Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ по Нижегородской области Ахметшину Айрату доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что четвероклассник обмочился прямо во время урока в школе в Подмосковье. Случившееся получило общественный резонанс, так как недовольная мать пришла ругаться с учительницей. В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Помимо этого, Лига безопасного интернета во главе с руководителем Екатериной Мизулиной подготовит обращение в Генрокуратуру.
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