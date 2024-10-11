Нижегородская пятиклассница впала в кому после того, как на неё наорала учительница

В Нижегородской области слабослышащая пятиклассница оказалась в реанимации после того, как на неё наорала учительница. Как сообщает местный телеканал «Кстати» , инцидент произошёл в школе посёлка Тонкино.

Со слов мамы пострадавшей, её дочь не расслышала, что сказала учительница, поэтому педагог стала кричать и назвала её глухой. После этого 11-летняя девочка почувствовала себя плохо, она попала в реанимацию с высоким уровнем сахара в крови (16 при норме 5,5). Родители других учеников также рассказали, что это не первый случай грубого обращения педагога с детьми. Они предоставили аудиозаписи уроков, на которых слышно, как учительница орёт на школьников.