Мизулина вступилась за школьника, который обмочился на уроке из-за учительницы
Мизулина обратится в ГП после инцидента с учеником, которого не пустили в туалет
Лига безопасного интернета готовит обращение в Генеральную прокуратуру из-за скандала с учеником в подмосковной школе, где он обмочился прямо на уроке по вине учительницы — она отказалась пускать мальчика в туалет. Об этом заявила глава организации Екатерина Мизулина.
«Подобные ситуации не редкость и происходят по всей стране. Многие подростки мне пишут об этом. Сейчас мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году письма в разные министерства и ведомства не дали никакого результата», — написала глава ЛБИ в телеграм-канале.
Напомним, ранее в Подмосковье ученик обмочился прямо на уроке на глазах у одноклассников. Мать школьника обвиняет в случившемся учительницу, которая не отпустила его в туалет. На фоне переживай у мальчика поднялась температура. Обеспокоенная женщина уже пожаловалась в прокуратуру.
Telegram / Екатерина Мизулина