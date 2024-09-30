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30 сентября, 13:02

Мизулина вступилась за школьника, который обмочился на уроке из-за учительницы

Мизулина обратится в ГП после инцидента с учеником, которого не пустили в туалет

Лига безопасного интернета готовит обращение в Генеральную прокуратуру из-за скандала с учеником в подмосковной школе, где он обмочился прямо на уроке по вине учительницы — она отказалась пускать мальчика в туалет. Об этом заявила глава организации Екатерина Мизулина.

«Подобные ситуации не редкость и происходят по всей стране. Многие подростки мне пишут об этом. Сейчас мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году письма в разные министерства и ведомства не дали никакого результата», — написала глава ЛБИ в телеграм-канале.

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Напомним, ранее в Подмосковье ученик обмочился прямо на уроке на глазах у одноклассников. Мать школьника обвиняет в случившемся учительницу, которая не отпустила его в туалет. На фоне переживай у мальчика поднялась температура. Обеспокоенная женщина уже пожаловалась в прокуратуру.

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Telegram / Екатерина Мизулина

Дарья Нарыкова
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