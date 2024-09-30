В Подмосковье школьник обмочился прямо на уроке. В этом обвиняют учительницу
Mash: В Подмосковье ученик обмочился из-за отказа учителя отпустить его в туалет
Ученик четвёртого класса обмочился прямо во время урока в школе в Одинцове Московской области. Мать мальчика обвинила учительницу в том, что та не отпустила её сына в туалет, пишет Mash.
Мать обвинила учительницу в том, что та не выпустила её сына в туалет во время урока в подмосковной школе. Видео © Telegram / Mash
Неприятный инцидент случился в школе №3. Мальчик попросился в туалет, но 35-летняя учительница, которая является ещё и его классным руководителем, отказала в просьбе. В итоге школьник не выдержал и обмочился на глазах у одноклассников. Родители учеников рассказали, что это не первая выходка учительницы. Она принуждает детей с аллергиями чистить помещения из-за отсутствия уборщиц, сама решает, кому нужно идти на экскурсии, а также регулярно враждует с родителями.
После произошедшего у школьника поднялась температура, сейчас он находится на больничном. Мама мальчика пожаловалась в прокуратуру, дело передали в суд.
А ранее Life.ru писал, что на днях в Сети появилась видеозапись, на которой учительница русского языка из Узбекистана избила ученика прямо на уроке. Всё из-за того, что мальчик попросил её перейти на русский язык. Разъярённый педагог схватила ребёнка за ухо, оттащила к доске, начав душить его и бить головой об доску. МИД РФ призвал Ташкент отреагировать на произошедшее. Позднее суд оштрафовал учительницу почти на 50 тысяч рублей, её признали виновной по двум административным статьям.
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