В Подмосковье школьник обмочился прямо на уроке. В этом обвиняют учительницу

Ученик четвёртого класса обмочился прямо во время урока в школе в Одинцове Московской области. Мать мальчика обвинила учительницу в том, что та не отпустила её сына в туалет, пишет Mash.

Мать обвинила учительницу в том, что та не выпустила её сына в туалет во время урока в подмосковной школе. Видео © Telegram / Mash

Неприятный инцидент случился в школе №3. Мальчик попросился в туалет, но 35-летняя учительница, которая является ещё и его классным руководителем, отказала в просьбе. В итоге школьник не выдержал и обмочился на глазах у одноклассников. Родители учеников рассказали, что это не первая выходка учительницы. Она принуждает детей с аллергиями чистить помещения из-за отсутствия уборщиц, сама решает, кому нужно идти на экскурсии, а также регулярно враждует с родителями.