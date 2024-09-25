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25 сентября, 19:52
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Захарова попросила разъяснений из-за драки на уроке русского языка в школе Ташкента

Захарова: РФ призывает Ташкент разобраться в избиении на уроке русского языка

Москва настоятельно призывает Ташкент дать правовую оценку ситуации, связанную с жестоким обращением с русскоязычным ребёнком в ташкентской школе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, дипломат отметила, что инцидент вызывает серьёзную озабоченность и сочувствие к ребёнку. Кроме того, Россия запросила официальные разъяснения у местных властей.

«Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — заявила Захарова.

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Инцидент произошёл в школе № 188 Чиланзарского района Ташкента на уроке русского языка. Педагог схватила ученика и начала его бить за просьбу вести урок на русском языке. Родители ребёнка обратились в правоохранительные органы, начато расследование. Под личный контроль инцидент взяла детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил множество причин для обсуждения возможности уменьшения продолжительности школьного обучения, все они связаны с изменениями в потребностях на рынке труда. Он добавил, что образовательная система должна адаптироваться к этим новым требованиям.

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Telegram / МИД России

Артём Гапоненко
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