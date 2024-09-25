Захарова попросила разъяснений из-за драки на уроке русского языка в школе Ташкента

Москва настоятельно призывает Ташкент дать правовую оценку ситуации, связанную с жестоким обращением с русскоязычным ребёнком в ташкентской школе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, дипломат отметила, что инцидент вызывает серьёзную озабоченность и сочувствие к ребёнку. Кроме того, Россия запросила официальные разъяснения у местных властей.

«Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — заявила Захарова.

Инцидент произошёл в школе № 188 Чиланзарского района Ташкента на уроке русского языка. Педагог схватила ученика и начала его бить за просьбу вести урок на русском языке. Родители ребёнка обратились в правоохранительные органы, начато расследование. Под личный контроль инцидент взяла детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова.