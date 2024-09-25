В Кремле оценили идею сократить сроки школьного образования

Для дискуссии о сокращении сроков школьного обучения есть основания, они обусловлены изменением кадровых потребностей, которым образовательная система должна соответствовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, известна ли главе РФ Владимиру Путина позиция его помощника Владимира Медицинского по вопросу сокращения времени на обучение в школах.

«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы «за» и «против», но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, образовательной системе необходимо адаптироваться к современным реалиям в соответствии с технологическими изменениями и кадровыми потребностями.