Мединский назвал непозволительной роскошью 11-летнее образование в школе

Сроки получения образования в российских школах и вузах могут сократиться: это нужно для того, чтобы дети быстрее понимали, кем хотят быть, и затем, во взрослом возрасте, были более конкурентоспособны. Так считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живём с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — сказал он в ходе встречи с региональным активом РВИО и молодёжью в рамках проекта "Арктический диалог" в Мурманске.