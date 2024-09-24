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24 сентября, 14:51

Мединский назвал непозволительной роскошью 11-летнее образование в школе

Мединский предрёк сокращение времени на образование в школах и вузах

Сроки получения образования в российских школах и вузах могут сократиться: это нужно для того, чтобы дети быстрее понимали, кем хотят быть, и затем, во взрослом возрасте, были более конкурентоспособны. Так считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет это непозволительная роскошь. Будто мы живём с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — сказал он в ходе встречи с региональным активом РВИО и молодёжью в рамках проекта "Арктический диалог" в Мурманске.

По мнению Мединского, сокращение сроков коснётся и высшего образования, и 5-6 лет учёбы в вузах уйдут в прошлое. Он считает, что образование станет более специализированным, а людям придётся переучиваться каждые 10 лет, чтобы быть конкурентоспособными.

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Напомним, что в России начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года. Планируется разработать новый подход для определения контрольных цифр приёма в российские вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александра Вишнякова
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