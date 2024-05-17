Путин связал реформу в высшем образовании России с запросами работодателей

Реформа высшего образования в России во многом связана с запросами работодателей, заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы студентов Харбинского политехнического университета.

Российский лидер отметил, что речь идёт не о какой-то глобальной реформе, а о том, чтобы выставить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании.

"Специалисты пришли к выводам о том, что нам в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки специалистов, которая у нас была ещё в Советском Союзе, сделав поправку, конечно, на требования сегодняшнего дня", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что изменения проводятся в контакте с работодателями, потому что речь идёт о подготовке специалистов по современным востребованным специальностям с учётом того, что работодатель хотел бы видеть в своих компаниях, на фирмах, на предприятиях.