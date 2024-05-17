Путин связал реформу в высшем образовании России с запросами работодателей
Реформа высшего образования в России во многом связана с запросами работодателей, заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы студентов Харбинского политехнического университета.
Российский лидер отметил, что речь идёт не о какой-то глобальной реформе, а о том, чтобы выставить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании.
"Специалисты пришли к выводам о том, что нам в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки специалистов, которая у нас была ещё в Советском Союзе, сделав поправку, конечно, на требования сегодняшнего дня", — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что изменения проводятся в контакте с работодателями, потому что речь идёт о подготовке специалистов по современным востребованным специальностям с учётом того, что работодатель хотел бы видеть в своих компаниях, на фирмах, на предприятиях.
На днях стало известно о том, что в России начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года. Как уточнял кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко, полномасштабное внедрение новой системы высшего образования пройдёт в более чем тысяче вузов страны. Кроме того, будут пересмотрены бюджетные места. Планируется разработать новый подход для определения контрольных цифр приёма в российские вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики.
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