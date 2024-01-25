Путин: Более 70% выпускников в России хотят получить высшее образование

Более 70% выпускников считают, что должны получить высшее образование, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области. По его словам, интерес к высшему образованию в последние годы в РФ растёт.

"Где-то лет 10 назад, по-моему, 50% выпускников считали, что они должны получить высшее образование. Сейчас — 70% с лишним. И среди родителей — количество родителей, которые считают, что ребёнок должен получить высшее образование, кратно выросло. И такая потребность у людей — в получении высшего образования — действительно есть", — сказал Путин.

По словам президента, этому способствует и государство, которое делает всё для увеличения бюджетных мест. Путин отметил, что во времена его студенчества стремление получить высшее образование было также очень высоким.

"Сейчас мы видим, что интерес к высшему образованию явно растёт. На самом деле что происходит? На производстве, особенно сейчас, в наши дни, очень важную роль играют люди рабочих специальностей высокой квалификации", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что раньше сложно было представить, что рабочий без высшего образования управляет станком на производстве, а сейчас это входит в норму, и человек без "корочки" может пойти работать на завод. Однако, по словам президента, высшее образование имеет определённые преимущества, в том числе и в зарплате.

Путин подчеркнул, что при выборе профессии нужно опираться не только на уровень заработной платы. Самое важное — осознание того, что человек занимается любимым делом и добивается результатов. Необходимо уметь постоянно повышать свой уровень образования, заключил президент России.