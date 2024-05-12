Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 12:22

Чернышенко: В РФ начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года

В России с 2026 года начнут внедрять новую систему высшего образования. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В России с 2026 года начнут внедрять новую систему высшего образования. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов страны. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

"Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более четырёх тысяч студентов. С 2026 года планируется её полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузов страны", — подчеркнул Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

Найти работу без опыта стало проще: Топ-5 перспективных направлений
Найти работу без опыта стало проще: Топ-5 перспективных направлений

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах. По его словам, необходимо разработать новый подход для определения контрольных цифр приёма в российские вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Дмитрий Чернышенко
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров