Чернышенко: В РФ начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года

В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов страны. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

"Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более четырёх тысяч студентов. С 2026 года планируется её полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузов страны", — подчеркнул Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.