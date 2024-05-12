Чернышенко: В РФ начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года
В России с 2026 года начнут внедрять новую систему высшего образования. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов страны. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
"Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более четырёх тысяч студентов. С 2026 года планируется её полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузов страны", — подчеркнул Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
Ранее премьер Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах. По его словам, необходимо разработать новый подход для определения контрольных цифр приёма в российские вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики.