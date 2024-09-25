«Ждём ответа»: Захарова загнала Борреля в ловушку одним вопросом из курса истории
Захарова напомнила Боррелю о Сербии в ответ на призыв к Киеву не сдаваться
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на новую выходку главы евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал Украину не сдаваться, чтобы не дать «агрессору» шанса продолжить победоносное шествие на Запад после падения киевского режима. Дипломат напомнила зарубежному коллеге о действиях США и ЕС в Югославии, намекнув на двойные стандарты.
«Вопрос на окончательную засыпку Борреля: эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косово? Ждём вместе с сербами ответа от Брюсселя», — написала Захарова в телеграм-канале.
А между тем 25 сентября Владимир Зеленский призвал международное сообщество «принудить Россию к миру», а не стремиться к переговорам с ней. Кремль счёл позицию политика фатальной ошибкой, а чешский лидер Петр Павел и вовсе предрёк Украине потерю половины собственного населения при попытке одолеть РФ на поле боя.
Telegram / МИД России