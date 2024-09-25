«Ждём ответа»: Захарова загнала Борреля в ловушку одним вопросом из курса истории

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на новую выходку главы евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал Украину не сдаваться, чтобы не дать «агрессору» шанса продолжить победоносное шествие на Запад после падения киевского режима. Дипломат напомнила зарубежному коллеге о действиях США и ЕС в Югославии, намекнув на двойные стандарты.