Петр Павел пробудил Украину от «опасных» надежд победить Россию

Чешский президент Петр Павел заявил журналистам в Нью-Йорке, что Украина вряд ли сможет считать победой в конфликте с Россией исход, при котором она потеряет половину всего своего населения. В связи с этим он призвал стороны реально оценивать положение.

«Победа над Россией ценой уничтожения половины украинского населения не является победой», — цитирует лидера Чехии издание Ceske noviny.

По его словам надежды на уверенную победу Украины через несколько недель или месяцев являются «опасными для всех». Он снова повторил своё мнение, что Киеву следует реалистично оценивать свои военные цели и, возможно, временно согласиться с тем, что часть её земель может оставаться под контролем России.

«Я никогда не подвергал сомнению, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны реалистично оценивать временные рамки и то, какой ценой эта цель может быть достигнута», — объяснился Павел.