В контексте конфликта на Украине президент Чехии Петр Павел высказал мнение о вероятных его итогах. Он предполагает, что Россия сохранит контроль над некоторыми территориями, а Киеву стоит признать факт утраты.

«Наиболее вероятным исходом этой войны будет сохранение... (Контроля России над. — прим. Life.ru) частью территории Украины... временно», — отметил президент Чехии в интервью, опубликованном в газете New York Times.

Он считает, что Украина не сможет восстановить границы 1991 года. При этом он обратил внимание на то, что Москве не будет предоставлено официальное признание новых регионов со стороны Киева. Он также выразил сомнение в целесообразности стремления Украины к возврату старых границ, особенно в свете требований союзников ограничить помощь стране.

Кроме того, чешский президент резко отозвался о призывах к Украине просить о мире, назвав такие предложения «чепухой».