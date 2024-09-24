«Наиболее вероятно»: Президент Чехии предрёк сохранение контроля России над новыми регионами
Президент Чехии Петр Павел: Украине следует признать потерю территорий
Президент Чехии Петр Павел во время выступления на Саммите будущего. Обложка © ТАСС / SARAH YENESEL
В контексте конфликта на Украине президент Чехии Петр Павел высказал мнение о вероятных его итогах. Он предполагает, что Россия сохранит контроль над некоторыми территориями, а Киеву стоит признать факт утраты.
«Наиболее вероятным исходом этой войны будет сохранение... (Контроля России над. — прим. Life.ru) частью территории Украины... временно», — отметил президент Чехии в интервью, опубликованном в газете New York Times.
Он считает, что Украина не сможет восстановить границы 1991 года. При этом он обратил внимание на то, что Москве не будет предоставлено официальное признание новых регионов со стороны Киева. Он также выразил сомнение в целесообразности стремления Украины к возврату старых границ, особенно в свете требований союзников ограничить помощь стране.
Кроме того, чешский президент резко отозвался о призывах к Украине просить о мире, назвав такие предложения «чепухой».
Ранее аналитик Александр Меркурис предупредил о возможных кризисах для Владимира Зеленского в связи с ухудшением положения украинских сил в Курской области. Он отметил, что предстоящий визит президента Украины в США может оказаться под угрозой из-за неудач ВСУ, что может негативно сказаться на поддержке со стороны Вашингтона.