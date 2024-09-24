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23 сентября, 22:04

Сийярто предупредил о риске нового мирового разделения

Сийярто заявил о риске нового разделения мира на блоки или третьей мировой войны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о серьёзной угрозе новой войны или разделения мира на блоки. Мнение он высказал на Саммите будущего в Нью-Йорке.

«Риск начала третьей мировой войны становится все более серьёзным, или же всё движется к эпохе, когда мир снова будет разделён на блоки», — подчеркнул дипломат.

Сийярто напомнил, что в прошлом Венгрия серьёзно пострадала от разделения мира и сейчас страна не хочет возвращения к этой эпохе. По его словам, взаимоотношения между государствами должны быть основаны на справедливом международном сотрудничестве.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет и дальше предлагать инициативы для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что сейчас у него в рукаве есть ещё несколько козырей по мирной миссии.

Анатолий Цейко
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