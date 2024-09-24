Сийярто предупредил о риске нового мирового разделения
Сийярто заявил о риске нового разделения мира на блоки или третьей мировой войны
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о серьёзной угрозе новой войны или разделения мира на блоки. Мнение он высказал на Саммите будущего в Нью-Йорке.
«Риск начала третьей мировой войны становится все более серьёзным, или же всё движется к эпохе, когда мир снова будет разделён на блоки», — подчеркнул дипломат.
Сийярто напомнил, что в прошлом Венгрия серьёзно пострадала от разделения мира и сейчас страна не хочет возвращения к этой эпохе. По его словам, взаимоотношения между государствами должны быть основаны на справедливом международном сотрудничестве.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет и дальше предлагать инициативы для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что сейчас у него в рукаве есть ещё несколько козырей по мирной миссии.